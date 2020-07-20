Под огнем украинских силовиков оказались поселки Доломитное и Гольмовский.
Нарушив достигнутые в Минске соглашения, украинские военные выпустили три мины из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, семь гранта из РПГ и СПГ, а также произвели 10 выстрелов из оружия БМП. Обстрел велся и из стрелкового вооружения, в том числе из крупнокалиберных пулеметов.
По данным наблюдателей ДНР, общее количество выпущенных боеприпасов составило 33 единицы.
Главы стран «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря прошлого года заявили о необходимости полного прекращения огня в Донбассе. Однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются до сих пор.