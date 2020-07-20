За минувшие сутки прифронтовые поселки Донецкой Народной Республики (ДНР) четыре раза подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Дело макеевских водителей. Как профинансировать терроризм на 810 рублей и за свои деньги отправить домой задержанных СБУ донецких пенсионеров © Павел Волков

Нарушив достигнутые в Минске соглашения, украинские военные выпустили три мины из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, семь гранта из РПГ и СПГ, а также произвели 10 выстрелов из оружия БМП. Обстрел велся и из стрелкового вооружения, в том числе из крупнокалиберных пулеметов.

По данным наблюдателей ДНР, общее количество выпущенных боеприпасов составило 33 единицы.

Главы стран «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря прошлого года заявили о необходимости полного прекращения огня в Донбассе. Однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются до сих пор.