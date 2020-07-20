Компания людей в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала конфликт со студентами из Конго, в результате чего произошла драка со стрельбой. Об этом 20 июля сообщает «Киев Оперативный» в Facebook

Случай произошел в Киеве на проспекте Гонгадзе, 32. Пострадали три человека. По словам пострадавших, они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой. Двое харьковчан пришли отдохнуть в ночной клуб, но их встретили стрельбой © РИА Новости, Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

Когда сели в автомобиль, к ним быстро подошли пять человек с расистскими выкриками, вытащили их из машины и стали избивать. Потом кто-то начал стрелять в воздух. Местные жители вызвали полицию.

Полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которая очень громко и бурно обсуждала, как «наказала приезжих». Их задержали.

По данным СМИ, злоумышленники объяснили свои действия тем, что никогда не видели людей другого цвета кожи и хотели с ними познакомиться.