В ситуации, когда в Америке происходит самый настоящий Майдан, трудно представить, чтобы президент США Дональд Трамп сохранил свой пост. Об этом рассказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Попов: В Америке происходит майдан, который не даст Трампу выиграть выборы © sobityadnya.ru

«Я не представляю, чтобы Трамп не просто победил, а имел бы большинство голосов», — указал Попов.

По его мнению, американская избирательная система, когда считают по голосам так называемых выборщиков от штатов, которые имеют императивный мандат, столько времени держалась и не оспаривалась, потому что эта система склеивает федеративное государство.

Сегодня возможны варианты, когда протесты послужат стимулом для того, чтобы не признавать выборы или требовать, чтобы эти выборщики голосовали в соответствии с волеизъявлением большинства американского народа, и это только углубит кризис, заключил политолог.