Смысл любого майдана заключается в том, подчеркнул эксперт, что победить на выборах может только та сила, которая майданит: если победит другая сила, значит, выводы нелегитимны.
«Я не представляю, чтобы Трамп не просто победил, а имел бы большинство голосов», — указал Попов.
По его мнению, американская избирательная система, когда считают по голосам так называемых выборщиков от штатов, которые имеют императивный мандат, столько времени держалась и не оспаривалась, потому что эта система склеивает федеративное государство.
Сегодня возможны варианты, когда протесты послужат стимулом для того, чтобы не признавать выборы или требовать, чтобы эти выборщики голосовали в соответствии с волеизъявлением большинства американского народа, и это только углубит кризис, заключил политолог.