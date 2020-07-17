Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала задержанного блогера Сергея Тихановского, который планировал стать оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах, опасным для общества, передает 17 июля «Еврорадио»

В Белорусии оппозиционному блогеру Тихановскому предъявили обвинение © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит, когда он будет идти суд», — подчеркнула она.

В июне Ермошина заявила, что подала в СК заявление, в котором попросила рассмотреть, подпадают ли действия Тихановского под статью 191 Уголовного кодекса Белоруссии (воспрепятствование осуществлению избирательных прав). Заявление она подала после того, как услышала слова блогера о том, что инициативная группа по сбору подписей за жену оппозиционера Светлану Тихановскую планирует провести пикет возле дома главы ЦИК и зайти к ней «в гости».