Россия впервые в современной истории заложит корабль типа вертолетоносец на судостроительном заводе в Керчи – 16 июля там будут заложены сразу два универсальных десантных корабля проекта 23900. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в судостроительной отрасли

«Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали". Церемония состоится на керченском заводе "Залив"», — сообщил источник агентства.

Он также подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны — их озвучат после церемонии.

По словам собеседника, головной корабль серии будет носить название «Севастополь».

По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На новом корабле смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.

Возврат кораблей, задержанных в Керченском проливе. Но это не перемога в «грязной войне Порошенко» © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей «Севастополь» и «Владивосток» началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против РФ контракт был расторгнут в 2015 году. Корабли были проданы Египту и вошли в боевой состав национальных ВМС.