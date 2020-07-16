«Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали". Церемония состоится на керченском заводе "Залив"», — сообщил источник агентства.
Он также подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны — их озвучат после церемонии.
По словам собеседника, головной корабль серии будет носить название «Севастополь».
По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На новом корабле смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.
Корабли, помимо боевых вертолетов, получат серьезное штатное вооружение для обеспечения собственной безопасности. Планируется их вооружить зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-М», 100-миллиметрой артиллерийской установкой А-190.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей «Севастополь» и «Владивосток» началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против РФ контракт был расторгнут в 2015 году. Корабли были проданы Египту и вошли в боевой состав национальных ВМС.