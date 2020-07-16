Казахстанское общество не доверяет власти прежде всего потому, что она привыкла отрицать очевидное и не признавать проблемы, при этом гиперболизируя свои скромные достижения и, утаивая информацию о своих огромных провалах. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

Эксперт пояснил, что вообще существует три уровня доверия в обществе: межличностное доверие, доверие к государственным органам, власти и доверие к таким системам, как финансово-кредитная.

И низкое доверие по всем этим трем уровням в Казахстане, по его мнению, обусловлено в первую очередь низким доверием к власти, неэффективной государственной политикой и слабой дееспособностью всей политической системы.

«Поэтому сложилась ситуация, что уровень доверия к власти со стороны населения чрезвычайно низкий. Кроме того, в обществе сегодня очень низкий уровень межличностного доверия. Люди не доверяют друг другу», — констатировал Мамырайымов.

В целом недоверие к власти в первую очередь продиктовано тем, что одной из несущих конструкций казахстанского политического режима являются разные формы коррупции, заключил политолог.