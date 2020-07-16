Ранее ограничительные меры из-за коронавируса в Казахстане были продлены до 2 августа. Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61, тысячи. Почти 400 человек умерли.
Эксперт пояснил, что вообще существует три уровня доверия в обществе: межличностное доверие, доверие к государственным органам, власти и доверие к таким системам, как финансово-кредитная.
И низкое доверие по всем этим трем уровням в Казахстане, по его мнению, обусловлено в первую очередь низким доверием к власти, неэффективной государственной политикой и слабой дееспособностью всей политической системы.
«Поэтому сложилась ситуация, что уровень доверия к власти со стороны населения чрезвычайно низкий. Кроме того, в обществе сегодня очень низкий уровень межличностного доверия. Люди не доверяют друг другу», — констатировал Мамырайымов.
В целом недоверие к власти в первую очередь продиктовано тем, что одной из несущих конструкций казахстанского политического режима являются разные формы коррупции, заключил политолог.