Новейшее российское стратегическое оружие «Буревестник» является крылатой ракетой с ядерным двигателем, который добавлен к обычному. Это делает радиус «Буревестника» и его возможности в полете практически безграничными. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми рассказал, как российские «Калибры» лишили Америку ракетного преимущества © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Эксперт уточняет, что система ПРО США выстроена для защиты страны от удара с определенных направлений, в частности береговой линии, Атлантике и севере (Аляска, Канада), а «Буревестник» может обойти американские противоракетные средства со стороны Тихого океана, пройдя над Мексикой.

«Это делает новое оружие России ужасом для Штатов. Я бы сравнил это с тем, что американцы построили в Канаде и на Аляске линию Мажино, а удар прошел через Мексику, как через Бельгию», — сказал Кедми.

Аналитик подчеркнул, что претензии к тихоходности «Буревестника» (дозвуковая скорость 800-900 км/ч) нивелируются бесконечным радиусом, а обнаружение летящей ракеты вдали от баз ВВС и пусковых установок противоракет не гарантирует, что Штаты успеют перехватить и сбить его.

«Тихоходную» ракету можно заметить со спутника, но она может лететь на любой высоте и идти к цели, как угодно петляя, обходя все возможные преграды, резюмировал специалист.