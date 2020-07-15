В Telegram-канал Украина.ру 15 июля рассказали о марках, посвященных дивизии СС*

Нацистские «герои». Почему Львовская область не откажется от чествования дивизии СС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Там отмечается, что марки являются сувенирной продукцией (почтовое сообщение такими не оплатить), но и миниатюрными документами истории.

«Взять хотя бы марки, посвященные дивизии СС. Замечательный документ, вдребезги разбивающий современные кокетства вокруг украинцев на службе у Гитлера. Подлинное название подразделения: 14-я гренадерская дивизия СС «Галичина». На немецком 14. Waffen-Grenadier-Division der SS. На украинском 14-та гренадерська дивізія зброї СС «Галичина». Сейчас этих эсэсовцев на Украине воспевают, но стараются неуклюже замазать гнусную их принадлежность к СС. Для идиотов придумали даже, что СС — это "сечевые стрельцы". Понятно, что ерунда. И марка тому лишнее подтверждение. Обычные эсэсовцы, фашистская нечисть…» — добавили в материале.