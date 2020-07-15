Синодальный юридический отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) опубликовал заявление о нарушении права на свободу вероисповедания верующих в городе Золочев Львовской области. Соответствующий документ разместили 14 июля на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ

Раскольники и «Правый сектор»* пытались захватить храм УПЦ в Сумской области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в заявлении.

Утверждается, что члены местной общины УПЦ собирались для совместной молитвы в доме священника, после чего местная власть приняла решение о запрете деятельности религиозной общины УПЦ, назвав ее московской.

Также авторы обращают внимание на то, что местная администрация выделила под строительство храмов три земельных участка Украинской греко-католической церкви и два участка неканонической Православной церкви Украины, но не выделила земли представителям Украинской православной церкви.

«Считаем, что действия должностных лиц местных органов власти, религиозных деятелей и активистов нарушают право на свободу вероисповедания верующих УПЦ и право собственности на недвижимость; подпадают под действие Уголовного кодекса Украины, которые имеют признаки уголовного преступления, и квалифицируются по статье 161 УК Украины (разжигание религиозной вражды и ненависти)», — подытожили в УПЦ.