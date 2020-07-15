Центральные власти Украины могут позволить мэру Одессы Геннадию Труханову сохранить свой пост, но только на определенных условиях. Об этом рассказал главный редактор известного одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Я не верю в досрочные парламентские выборы, но на Украине возможно всё © скриншот с видео "Dumskaya TV" Владимира Зеленского, и он критически высказывался об окружении Зеленского.

По его мнению, ключевой вопрос состоит не в том, что о своем мэре говорят одесситы, а в том, разрешат ли центральные власти Труханову баллотироваться на местных выборах, и на каких условиях.

«Но сейчас ходят слухи, что вроде бы стороны достигли определенных договорённостей. Все-таки ему позволят стать мэром, но он должен будет, условно говоря, поделиться со «слугами народа» местами в горсовете. То есть вполне вероятно, что на определенных условиях ему позволят остаться», — указал Ткачев.

Говоря о влиятельных мэрах других городов, журналист добавил, что когда рейтинги правящей партии «Слуга народа» падают, власти будут заключать некие договоры с влиятельными местными мэрами, чтобы с их помощью получить совместный контроль над регионами.