Эксперт отметил, что отношения с центральными властями у градоначальника достаточно сложные, потому что и о нем не раз критически высказывались в окружении президента Владимира Зеленского, и он критически высказывался об окружении Зеленского.
По его мнению, ключевой вопрос состоит не в том, что о своем мэре говорят одесситы, а в том, разрешат ли центральные власти Труханову баллотироваться на местных выборах, и на каких условиях.
«Но сейчас ходят слухи, что вроде бы стороны достигли определенных договорённостей. Все-таки ему позволят стать мэром, но он должен будет, условно говоря, поделиться со «слугами народа» местами в горсовете. То есть вполне вероятно, что на определенных условиях ему позволят остаться», — указал Ткачев.
Говоря о влиятельных мэрах других городов, журналист добавил, что когда рейтинги правящей партии «Слуга народа» падают, власти будут заключать некие договоры с влиятельными местными мэрами, чтобы с их помощью получить совместный контроль над регионами.