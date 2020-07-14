Зеленский призвал Пленковича объединить усилия для надлежащей координации и заблаговременного информирования о возможных изменениях в порядке пересечения границы украинцами.
Речь шла о недавних изменениях, из-за которых украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать ПЦР-тест за два дня до прибытия в Хорватию.
«Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических магнитов для наших граждан», — сказал Зеленский.
Обе стороны выразили желание дальнейшего развития хорватско-украинских отношений, а Пленкович со стороны Хорватии выразил поддержку Украине на «ее европейском и реформаторском пути».