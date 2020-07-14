Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с хорватским премьером Андреем Пленковичем обсудил необходимость пересмотреть условия въезда для украинских туристов. Об этом 14 июля говорится в заявлении на сайте Офиса президента Украины

Зеленский призвал Пленковича объединить усилия для надлежащей координации и заблаговременного информирования о возможных изменениях в порядке пересечения границы украинцами.

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«Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических магнитов для наших граждан», — сказал Зеленский.

Обе стороны выразили желание дальнейшего развития хорватско-украинских отношений, а Пленкович со стороны Хорватии выразил поддержку Украине на «ее европейском и реформаторском пути».