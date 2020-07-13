Программа президента США Дональда Трампа качественно отличается от программы его предшественника, и добиваться неконкурентности европейских товаров на американском рынке он намерен иными средствами, нежели Барак Обама. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Европа близка к тому, чтобы снять санкции с России © РИА Новости, Александр Натрускин

«Сейчас значительная часть санкций Евросоюза против Российской Федерации обосновывается именно тем, что якобы это РФ препятствует исполнению Минских соглашений. Если Германия и Франция признают, что их исполнению препятствует Украина, то эти санкции будут отменены», — уточнил Вассерман.

Правда, до этого еще надо дожить, а американские традиции расправы с неугодными президентами весьма разнообразны, заключил собеседник издания.