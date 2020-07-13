Поэтому эксперт считает, что после победы Трампа на выборах 3 ноября и после победы республиканцев на парламентских выборах в этот же день (у них там единый день голосования), когда пройдет полгода и опять наступит время решать, продлевать санкции против РФ или не продлевать, положение в самих США изменится настолько, что Вашингтон не будет давить на Брюссель с целью их продления.
«Сейчас значительная часть санкций Евросоюза против Российской Федерации обосновывается именно тем, что якобы это РФ препятствует исполнению Минских соглашений. Если Германия и Франция признают, что их исполнению препятствует Украина, то эти санкции будут отменены», — уточнил Вассерман.
Правда, до этого еще надо дожить, а американские традиции расправы с неугодными президентами весьма разнообразны, заключил собеседник издания.