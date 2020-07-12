По его словам, в курсах украинского сначала должны заинтересоваться учебные заведения и местные органы власти.
«Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан», — заявил омбудсмен.
Креминь отметил, что в настоящее время в стране есть бесплатные курсы украинского, но только на уровне волонтерства.
Омбудсмен также отметил, что в его задачи входит и «показ фильмов на украинском языке в Москве».
«Хочу сказать, что нашу классику очень хорошо знают и в России, и в мире. Довженко и "Тени забытых предков", я думаю, знают во всем мире. Но нам сначала надо разобраться со своим медиаконтентом, чтобы потом добиваться показов в России фильмов на украинском языке с русскими субтитрами», — сказал Креминь.
Пока, по словам омбудсмена, у него нет ни штатных единиц, ни зарплаты, ни финансирования, хотя в бюджете на текущий год они предусмотрены.