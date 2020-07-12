На Украине будут массово внедрять бесплатные курсы государственного языка, а украинские фильмы могут начать показывать в Москве с русскими субтитрами. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Vesti в воскресенье, 12 июля

По его словам, в курсах украинского сначала должны заинтересоваться учебные заведения и местные органы власти.

«Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан», — заявил омбудсмен.

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Омбудсмен также отметил, что в его задачи входит и «показ фильмов на украинском языке в Москве».

«Хочу сказать, что нашу классику очень хорошо знают и в России, и в мире. Довженко и "Тени забытых предков", я думаю, знают во всем мире. Но нам сначала надо разобраться со своим медиаконтентом, чтобы потом добиваться показов в России фильмов на украинском языке с русскими субтитрами», — сказал Креминь.

Пока, по словам омбудсмена, у него нет ни штатных единиц, ни зарплаты, ни финансирования, хотя в бюджете на текущий год они предусмотрены.