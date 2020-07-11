«Я и великие». Гордон грязно оскорбил Газманова и опубликовал с ним совместное фото

Украинский журналист Дмитрий Гордон у себя в Instagram опубликовал фото, где он еще с волосами и известным российским исполнителем Олегом Газмановым, и сопроводил его оскорбительной надписью, пишет Telegram-канал Украина.ру

«Кто же тогда знал, что пройдут годы и замечательный композитор и исполнитель Олег Газманов станет позорным путинским жополизом? 1991 год», — подписал картинку Гордон.

«А мог ли кто-то в 1991 году предполагать, что вот этот провинциальный юноша бледный со взором горящим (слева) станет дежурным провокатором киевского (!) фашистского (!) режима (!) на содержании у американцев?», — задается вопросом Telegram-канал Украина.ру.

Как отмечают авторы канала, публикация Гордоном этого фото с Газмановым это с одной стороны «подборочка "Я и великие"», а с другой — иллюстрация принципа «судит и судим будет».