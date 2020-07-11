Российские военные помогут перебросить воду в Симферополь из соседнего района

«Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами министерства обороны РФ будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь», — написал Аксенов.
Он напомнил, о дефиците воды в крымской столице из-за засухи. Аксенов заявил, что обратился за помощью к президенту РФ и к министру обороны.
«Как мы видим, скорость, с которой наша армия приступает к выполнению поставленных задач, поражает. Благодарю заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Витальевича Булгакова, который лично прилетал в Республику Крым и прошел весь маршрут прокладки трубы. На данный момент все необходимые задачи поставлены, все подразделения обеспечены. Уверен, работа будет выполнена в кратчайшие сроки», — написал глава Крыма.
По его информации, результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя.