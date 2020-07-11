Российские военные помогут перебросить воду в Симферополь из соседнего района

Министерство обороны РФ поможет организовать переброс воды для Симферополя из Тайганского водохранилища, которое находится в Белогорском районе - по соседству с Симферопольским. Об этом 11 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты © president.gov.ua

Он напомнил, о дефиците воды в крымской столице из-за засухи. Аксенов заявил, что обратился за помощью к президенту РФ и к министру обороны.

«Как мы видим, скорость, с которой наша армия приступает к выполнению поставленных задач, поражает. Благодарю заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Витальевича Булгакова, который лично прилетал в Республику Крым и прошел весь маршрут прокладки трубы. На данный момент все необходимые задачи поставлены, все подразделения обеспечены. Уверен, работа будет выполнена в кратчайшие сроки», — написал глава Крыма.

По его информации, результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя.