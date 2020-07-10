Международный валютный фонд считает эффективной политику текущего руководства Национального банка и считает, что преемнику Якова Смолия в должности главы НБУ важно продолжать ее. Об этом 9 июля заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью Liga.net

«То, что руководство НБУ откровенно говорит о политическом давлении, должно волновать всех. Центробанк должен быть уверен, что политический эстеблишмент будет защищать его независимость и ее будут уважать и по букве, и по духу закона… Мы работаем с институциями и концентрируемся на разработке политики и проведении реформ», — сказал он.