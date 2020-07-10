«То, что руководство НБУ откровенно говорит о политическом давлении, должно волновать всех. Центробанк должен быть уверен, что политический эстеблишмент будет защищать его независимость и ее будут уважать и по букве, и по духу закона… Мы работаем с институциями и концентрируемся на разработке политики и проведении реформ», — сказал он.
На вопрос о том, консультируется ли с Фондом президент Владимир Зеленский относительно кандидатов на позицию нового главы НБУ, Люнгман отметил, что МВФ «не участвует в назначении высших должностных лиц в государстве».