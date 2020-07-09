Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что всегда мечтал сравнить рисунок на купюре с реальностью — что и сделал во время рабочей поездки в Волынскую область. Соответствующие сообщение и фото он обнародовал 9 июля в Facebook

«Похоже? Позади меня — въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью», — написал он.

Также Зеленский отметил, что в замке он ощутил дух истории и волынских легенд.