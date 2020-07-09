«Похоже? Позади меня — въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью», — написал он.
Также Зеленский отметил, что в замке он ощутил дух истории и волынских легенд.
«Похоже? Позади меня — въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью», — написал он.
Также Зеленский отметил, что в замке он ощутил дух истории и волынских легенд.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.