Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
«И до Америки дошла очередь. Я говорил в свое время, что Трамп — последний президент США. Ее не будет в ближайшие 10-15 лет. Что вы будете делать без поддержки из Вашингтона? Вам конец. Подумайте об этом», — подчеркнул политик.
Жириновский также рекомендовал Гордону переехать в Москву и пообещал найти работу, потому что в скором времени Украины не будет как государства, и она никому не нужна, потому что изначально была придуманным государством, чтобы спровоцировать конфликт с Россией.
Парламентарий добавил, что территория Украины войдет в состав России в виде шести губерний, поскольку на большее число у нее не хватит населения.
Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.