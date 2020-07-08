Соединенным Штатам, как и любой другой империи, приходит конец. А после ее краха Украина останется без поддержки. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

«Вы все должны считать себя русскими» - Жириновский сказал Гордону, считает ли себя украинцем © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«И до Америки дошла очередь. Я говорил в свое время, что Трамп — последний президент США. Ее не будет в ближайшие 10-15 лет. Что вы будете делать без поддержки из Вашингтона? Вам конец. Подумайте об этом», — подчеркнул политик.

Жириновский также рекомендовал Гордону переехать в Москву и пообещал найти работу, потому что в скором времени Украины не будет как государства, и она никому не нужна, потому что изначально была придуманным государством, чтобы спровоцировать конфликт с Россией.

Парламентарий добавил, что территория Украины войдет в состав России в виде шести губерний, поскольку на большее число у нее не хватит населения.

Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.