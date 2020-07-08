Порошенко задержался перед зданием суда, где более семи минут выступал перед своей группой поддержки, которая уже третий раз приезжает под Печерский суд.
«Десятки тысяч людей приходят под Печерский суд, чтобы сказать нет политическим преследованиям, чтобы сказать нет зеленой власти, неопытной, мелкой и никчемной. Они все свое время тратят на то, чтобы отправить украинскую оппозицию за решетку… Они это сделали для того, чтобы ограничить лидера украинской оппозиции Порошенко [в возможности] проводить предвыборную кампанию», — заявил Порошенко.