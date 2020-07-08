Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко под зданием Печерского суда, где ему избирают меру пресечения, встретили его криками «ледокол». Об этом 8 июля сообщает «Страна»

«Замахнулся – бей!» Порошенко оставили без меры пресечения © AFP, Sergei SUPINSKY

«Десятки тысяч людей приходят под Печерский суд, чтобы сказать нет политическим преследованиям, чтобы сказать нет зеленой власти, неопытной, мелкой и никчемной. Они все свое время тратят на то, чтобы отправить украинскую оппозицию за решетку… Они это сделали для того, чтобы ограничить лидера украинской оппозиции Порошенко [в возможности] проводить предвыборную кампанию», — заявил Порошенко.