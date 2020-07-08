Несмотря на усиление карантина в Черногории, страна упростила въезд для туристов с Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус. Об этом 7 июля свидетельствуют появление Украины в «зеленом списке» на сайте Института общественного здоровья Черногории

Украинцы больше всего интересуются поездками в три страны – МИД © REUTERS, Alkis Konstantinidis «Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в «зеленый» список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем», — говорится в сообщении. В то же время для Украины Черногория все еще остается в «красном» списке стран: после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.