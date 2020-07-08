Отныне Украина входит в перечень стран, которым позволяется въезд без дополнительных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Информацию подтверждает и посольство Украины в Черногории.
«Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в «зеленый» список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем», — говорится в сообщении.
В то же время для Украины Черногория все еще остается в «красном» списке стран: после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.