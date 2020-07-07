Украина возобновила работу 11 пунктов пропуска на границе с Россией и Белоруссией, девять из которых пешеходные. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своем сайте

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