В частности, с 00:00 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в пунктах пропуска «Меловое» (Луганская область), «Гоптовка» (Харьковская область), «Бачевск» и «Юнаковка» (Сумская область).
Также с 00:00 7 июля на границе с Белоруссией возобновлена работа пунктов пропуска «Дольск» в Волынской области и «Вильча» в Киевской области. В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, на пассажирском и грузовом транспорте. Отмечается, что «Вильча» является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Белоруссии, а «Дольск» — международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Белоруссией все, кто имеет законное право.
Кроме того, границу с Россией и Белоруссией можно пересекать в пунктах пропуска «Славутич», «Сеньковка» и «Новые Яриловичи» (Черниговская область), «Выступовичи» (Житомирская область) и «Доманово» (Волынская область).