На морском побережье украинцы заметили вьетнамскую свинью, а в реке Днепр - медуз. Соответствующие сообщения 7 июля были размещены в социальных сетях, передает Znaj.ua

Отмечается, что в одном из видео можно увидеть, как черный кабан бегает по воде и зарывается в песок.

«Кабанчик Жора с Бердянской косы, как и вы, любит поплавать в морьке и поваляться в песочке», — комментируют туристы происходящее.

Медуз увидели в Днепре вблизи поселка Канкриновка в Запорожской области.

«Все еще смеетесь над экологией и глобальным потеплением? Тогда медузы идут к вам», — говорится в комментарии к ролику.

По сообщениям СМИ, ссылающихся на объяснения ученых-гидробиологов, это пресноводная медуза Craspedacusta sowerbii, которая уже не первый год живет в Днепре и других водоемах.