Отмечается, что в одном из видео можно увидеть, как черный кабан бегает по воде и зарывается в песок.
«Кабанчик Жора с Бердянской косы, как и вы, любит поплавать в морьке и поваляться в песочке», — комментируют туристы происходящее.
Медуз увидели в Днепре вблизи поселка Канкриновка в Запорожской области.
«Все еще смеетесь над экологией и глобальным потеплением? Тогда медузы идут к вам», — говорится в комментарии к ролику.
По сообщениям СМИ, ссылающихся на объяснения ученых-гидробиологов, это пресноводная медуза Craspedacusta sowerbii, которая уже не первый год живет в Днепре и других водоемах.