«Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа. Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел», — рассказал он журналистам.

"Слизанный" Зеленский и его бывшая команда. «Квартал-95» насидел аплодисменты при пустом зале
"Слизанный" Зеленский и его бывшая команда. «Квартал-95» насидел аплодисменты при пустом зале
© скриншот видео Студия Квартал 95 Online
Отмечается, что свою продукцию он реализует на вокзале в селе Пуумала. Хаапасало также является владельцем сети ресторанов и заметил, что особым спросом у посетителей пользуются хачапури.

Именно поэтому известный актер решился на открытие пекарни в селе Пуумала, где продает грузинскую выпечку. Цена одного хачапури составляет 12 евро. 