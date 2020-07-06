Известный актер и звезда фильмов студии «Квартал-95» Вилле Хаапасало из-за пандемии коронавируса остался без работы в киноиндустрии и решил зарабатывать на жизнь, продавая выпечку. Об этом 6 июля пишет издание «КП в Украине»

«Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа. Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел», — рассказал он журналистам.

"Слизанный" Зеленский и его бывшая команда. «Квартал-95» насидел аплодисменты при пустом зале © скриншот видео Студия Квартал 95 Online

Именно поэтому известный актер решился на открытие пекарни в селе Пуумала, где продает грузинскую выпечку. Цена одного хачапури составляет 12 евро.