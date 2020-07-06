«Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа. Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел», — рассказал он журналистам.
Отмечается, что свою продукцию он реализует на вокзале в селе Пуумала. Хаапасало также является владельцем сети ресторанов и заметил, что особым спросом у посетителей пользуются хачапури.
Именно поэтому известный актер решился на открытие пекарни в селе Пуумала, где продает грузинскую выпечку. Цена одного хачапури составляет 12 евро.