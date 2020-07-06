«Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение», — рассказал Погорельцев.
По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься ситуацией с украинцами после того, как стало известно об инциденте. Он посоветовал украинцам, которые намерены путешествовать в этот непростой, с точки зрения эпидемиологической ситуации, период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или иную иностранную страну.
Одна из задержанных пассажирок Анна Валевская подтвердила в Facebook, что к ним пустили консула. По ее словам, в помещении содержания очень грязно, бегают тараканы, кондиционер неисправен. На улице +32. На двухъярусных кроватях не было ни матрасов, ни постельного белья, ни подушек. В ванной не было мыла и туалетной бумаги. Их позже принес украинский консул.
Продукты украинцы могут купить в магазине, куда их выпускают в сопровождении полицейского. Личные вещи, кроме телефонов, им не отдают. Консул сообщил украинцам, что они могут вылететь из Афин только обратно в Киев. Ближайший рейс запланирован на 6 или 7 июля.