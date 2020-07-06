В Херсонской области откроют детский лагерь. Он будет работать в тестовом режиме, сообщил 5 июля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ляшко напомнил, что в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля деятельность детских лагерей запрещена, поскольку во время организованного отдыха детей часто происходят вспышки не только воздушно-капельных, но и острых кишечных инфекций.

В этом контексте он вспомнил о вспышке кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе в Кирилловке, где «не прислушались к требованиям карантина и открылись без разрешительных документов».