«Мы с осторожностью относимся к открытию (летних лагерей. — Ред.). Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями… Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем "пилот ", попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней для детей из области», — сказал он.
Ляшко напомнил, что в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля деятельность детских лагерей запрещена, поскольку во время организованного отдыха детей часто происходят вспышки не только воздушно-капельных, но и острых кишечных инфекций.
В этом контексте он вспомнил о вспышке кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе в Кирилловке, где «не прислушались к требованиям карантина и открылись без разрешительных документов».