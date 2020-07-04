За минувшие сутки на Украине зарегистрировали еще 914 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 4 июля сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Коронавирус поразил более сотни работников «Укроборонпрома» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Побороть болезнь смогли 21 155 человек, 597 пациентов врачи признали здоровыми за минувшие сутки. Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 176. «Количество жителей Киева, у которых за минувшие выявили коронавирус, увеличилось на 118 человек. Двое заболевших умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян», — сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко. Накануне из больницы выписали первую леди Украины Елену Зеленскую. Она продолжит лечение двусторонней пневмонии дома.