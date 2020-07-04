Общее количество выявленных случаев с начала пандемии достигло 47 677. Коронавирус унес жизни 1 227 человек, в том числе 15 пациентов скончались за последние сутки.
Побороть болезнь смогли 21 155 человек, 597 пациентов врачи признали здоровыми за минувшие сутки.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 176.
«Количество жителей Киева, у которых за минувшие выявили коронавирус, увеличилось на 118 человек. Двое заболевших умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян», — сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко.
Накануне из больницы выписали первую леди Украины Елену Зеленскую. Она продолжит лечение двусторонней пневмонии дома.