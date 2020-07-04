У Китая не существует какого-то специального плана в отношении стран бывшего СССР. У Пекина есть общая стратегия по расширению инвестирования и усиления своего влияния на все направления. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео Телеканал Сталинград

«Это общий процесс роста китайской экономики, которая выходит из берегов, ей требуются новые ресурсы, китайским капиталам требуются рынки, где они могут инвестировать и получить прибыль», — уточнил Вавилов.

Что касается действий Китая в странах СНГ, отметил специалист, то наиболее интересным направлением для Китая является именно создание транспортного коридора в рамках политики «один пояс — один путь», или «экономический пояс Шелкового пути», который был обозначен в 2012 году.

В большей степени Китай интересуется Средней Азией, именно Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, как сухопутным транспортным коридором в Европу, чтобы создать там железнодорожную инфраструктуру, заключил собеседник издания.