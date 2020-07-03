Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения радикалу Сергею Стерненко и решил оставить его под домашним арестом. Об этом 3 июля сообщает «Страна»

«Решение Шевченковского суда о мере пресечения оставили без изменений. Стерненко остается под домашним арестом», — говорится в сообщении. Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве, 15 июня был назначен домашний арест на время следствия. Во время заседаний у здания суда происходили столкновения сторонников Стерненко с полицией.

Сегодня у суда также собралась группа поддержки националиста, однако в меньшем количестве, они кричат «Позор!» и жгут файеры.

Стерненко завил возле суда на улице, что «ничего нового» не произошло.

«Зеленский, Аваков и Венедиктова давили на следствие. Дело — политический заказ. Все понесут ответственность. К черту такого президента! Зеленский — диктатор, который закончит хуже, чем Янукович», — сказал он.