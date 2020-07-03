В Армении на сутки будет приостановлена деятельность 38 компаний, в том числе «Газпром Армения», из-за нарушения правил, установленных на время режима ЧС. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Sputnik Армения

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк проведены в хозяйствующих субъектах 26, 28, 29, 30 июня и 1 июля, но решение вступает в силу после публикации, то есть 3 июля.

На 24 часа будут закрыты 36 компаний, в их числе «Газпром Армения», «Веолия Джур», аптека «Натали Фарм», ООО «Геопромайнинг голд», еще две будут приводить офисы в порядок в течение 48 часов.

В Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса. Согласно последним данным, в стране зафиксировано 27,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 469 человек, 15,4 тыс. выздоровели.