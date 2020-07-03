США считают, что Россия якобы может ударить по Украине с крымского направления или с моря, поэтому готовы среагировать и ввести жесткие санкции против Москвы. Об этом 3 июля рассказал в интервью «Сегодня» бывший посол США на Украине Уильям Тейлор

Названа сумма ущерба от новых санкций США против «Северного потока - 2» © nord-stream2.com

«Пока этого не случилось. Но мы должны быть подготовлены и готовы ответить. Первой должна быть готова Украина, но также и международное сообщество, включая США, которые должны быть подготовлены поддержать [Украину] и ввести самые тяжелые санкции против России, которые она только видела», — заявил он.

Тейлор отметил, что должны быть ведены такие жесткие санкции, которых еще не было. На вопрос, какие это могут быть санкции и можно ли ожидать, например, отключения от SWIFT, нефтяного эмбарго, дипломат привел в пример другие страны: «Вы назвали два вида очень жестких санкций. Они вводились против других стран и оказали очень негативное влияние на их экономики».