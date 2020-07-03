Разговор между Кличко и руфером произошел в четверг, 2 июля, на Пешеходном мосту в Киеве. На записи слышно, как человек, голос которого очень похож на голос мэра, отчитывает Кириленко за то, что он, вероятно, решил взобраться на мост.
В общении с экстремалом градоначальник не постеснялся использовать нецензурные выражения. Кличко пожаловался, что если кто-то упадет с этого моста, то претензии будут именно к мэру.
Также Кличко призвал полицейских провести профилактическую беседу с экстремалом и предложил Кириленко отправиться в армию, на что тот ответил, что уже успел повоевать в Донбассе, в частности в донецком аэропорту и в Широкино.
«Хотите верьте, хотите нет. Но Виталий Кличко пытался выбросить меня с пешеходного моста», — написал руфер на своей странице в Facebook.
В конце прошлого года Mustang Wanted сообщил о том, что его ограбили и побили охранники на одной из строек в Киеве.