Мэр Киева Виталий Кличко обругал матом известного экстремала-руфера Mustang Wanted (Григория Кириленко). Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило издание «Главред»

Кличко поймали на грубом нарушении карантина © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк произошел в четверг, 2 июля, на Пешеходном мосту в Киеве. На записи слышно, как человек, голос которого очень похож на голос мэра, отчитывает Кириленко за то, что он, вероятно, решил взобраться на мост.

В общении с экстремалом градоначальник не постеснялся использовать нецензурные выражения. Кличко пожаловался, что если кто-то упадет с этого моста, то претензии будут именно к мэру.

Также Кличко призвал полицейских провести профилактическую беседу с экстремалом и предложил Кириленко отправиться в армию, на что тот ответил, что уже успел повоевать в Донбассе, в частности в донецком аэропорту и в Широкино.

«Хотите верьте, хотите нет. Но Виталий Кличко пытался выбросить меня с пешеходного моста», — написал руфер на своей странице в Facebook.

В конце прошлого года Mustang Wanted сообщил о том, что его ограбили и побили охранники на одной из строек в Киеве.