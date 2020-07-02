Украину ожидает реформирование на таможне, в налоговой и судебной системах. Об этом 2 июля рассказал председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире «1+1»

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Саакашвили также считает, что на Украине следует радикально менять судебную реформу, поскольку в этой стране «нет справедливости, ибо нет справедливых судов». По его словам, в течение нескольких недель планируется презентация концепции, как радикально изменить украинскую судебную систему.

Кроме того, произойдут изменения и в налоговой сфере. Первое предложение — отменить коррупционный налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. Еще одно предложение — это вопрос процессуальных соглашений между прокуратурой и теми людьми, которые «украли деньги в государстве, — вернуть деньги государству в обмен на договоренности не сидеть в тюрьме».