«Во-первых, важно, чтобы украинцы, которые пересекают границу, не сталкивались с коррупцией. В Грузии мы создали лучшую таможню согласно всем международным организациям. Есть возможность такую же создать в Украине», — подчеркнул он.
Саакашвили также считает, что на Украине следует радикально менять судебную реформу, поскольку в этой стране «нет справедливости, ибо нет справедливых судов». По его словам, в течение нескольких недель планируется презентация концепции, как радикально изменить украинскую судебную систему.
Кроме того, произойдут изменения и в налоговой сфере. Первое предложение — отменить коррупционный налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. Еще одно предложение — это вопрос процессуальных соглашений между прокуратурой и теми людьми, которые «украли деньги в государстве, — вернуть деньги государству в обмен на договоренности не сидеть в тюрьме».