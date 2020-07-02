Позиция властей Казахстана заключается в том, что граждане республики не должны участвовать в иностранных конфликтах. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Гусев: После пандемии жизнь в республике уже не будет прежней © Олег Гусев Евгению Щербаку, которого ранее депортировали в республику по решению российского суда. Причем ему не помогло даже ходатайство депутата Госдумы Сергея Шаргунова.

«Это, если я не ошибаюсь, уже не первый осужденный по такой статье. Позиция казахстанской власти здесь проста: граждане РК не должны участвовать в иностранных вооруженных конфликтах, но Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между противоборствующими сторонами. Не думаю, что в ближайшее время эта позиция изменится», — считает эксперт.

При этом, по его мнению, ни в казахстанской элите, ни в казахстанском обществе нет никаких опасений относительно того, что граничащие с Сибирью регионы якобы отойдут России по примеру Крыма.

Гусев добавил, что с такими заявлениями всегда выступает те, кому политически выгодно обострить отношения с Москвой, чтобы на этом фоне «что-то себе урвать». В этом смысле для них нет разницы, обострять эти отношения с Россией, Узбекистаном или Киргизией, добавил журналист.