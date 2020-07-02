Внешние силы стали понимать, что Петр Порошенко ведет Украину не в ту сторону, в которую им нужно, население уже не выдерживает этого гнета, этой тирании и они просто сменили Порошенко на Зеленского, а курс продолжился. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

По его словам, Зеленский позиционировал себя как антипод Порошенко, люди посчитали, что если Порошенко делал что-то, что людям не нравилось, то Зеленский будет делать все с точностью до наоборот, то есть то, что людям нравится. Но оказалось, что Зеленский просто хотел занять должность Порошенко, подчеркнул Невенчанный.

«Ожидать каких-либо изменений от Зеленского бессмысленно. Люди обманулись в своих ожиданиях, потому что в программе Зеленского было «мы за все хорошее, мы против всего плохого»», — считает депутат.

Он добавил, что если сначала Зеленский заявлял о готовности идти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради мира в стране, то теперь он снова обвиняет Россию во всех бедах Украины