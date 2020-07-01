Защита экс-президента Украины Петра Порошенко заявляет об отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров по делу о назначении Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. Об этом в среду, 1 июля, сообщил «Интерфакс-Украина»

Печерский районный суд Киева в среду, 1 июля, продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко отказался давать показания на допросе в ГБР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игорь Головань объявил об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также об отводе группы прокуроров.

Судья Сергей Вовк отметил, что защита может заявлять отвод лишь тем прокурорам, которые присутствуют на судебном заседании.

«Мы настаиваем на рассмотрении заявления, так как Венедиктова согласовала подозрение. И всей группе прокуроров. И настаиваем на вызове Венедиктовой в суд», — заявил Головань.

По словам адвоката Ильи Новикова, суду следует решить вопрос по данному ходатайству, так как накануне Венедиктова записала видеообращение, в котором пригласила Порошенко в суд «доказать свою невиновность», что противоречит презумпции невиновности.