Порошенко явился на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Стоит отметить, что допрос был назначен на 30 июня, но пришел в ГБР экс-президент только сейчас.
Под зданием ведомства проходит митинг в поддержку Порошенко.
«Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы… Адвокаты Януковича сегодня расправляются с патриотами… Я иду сказать все, что я думаю», — сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.
Также отмечается, что экс-президент «признал свою вину» в нескольких обвинениях ГБР: приказе контрнаступления в июне 2014 и освобождении части Донбасса; приказе военным кораблям Украины двигаться через Керченский залив для защиты украинских городов с моря; назначении руководителей разведки страны для обеспечения деятельности этого подразделения войск; подписании Минских соглашений.
Допрос Порошенко в ГБР назначен на 12:00, а в 14:00 начнется суд по избранию экс-президенту меры пресечения.