Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом в среду, 1 июля, сообщило издание «Страна»

Порошенко явился на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Стоит отметить, что допрос был назначен на 30 июня, но пришел в ГБР экс-президент только сейчас.

Под зданием ведомства проходит митинг в поддержку Порошенко.

«Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы… Адвокаты Януковича сегодня расправляются с патриотами… Я иду сказать все, что я думаю», — сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко

Допрос Порошенко в ГБР назначен на 12:00, а в 14:00 начнется суд по избранию экс-президенту меры пресечения.