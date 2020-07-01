Рост непрофессионализма и некомпетентности элит США и Великобритании приводит к тому, что власти уже не могут контролировать деятельность своих спецслужб, которые подчас играют по своим, понятным только им правилам, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

«Рост непрофессионализма элит и форма их кооптации находятся в кризисе. Одна из основных причин такой дезорганизации состоит в том, что спецслужбы, прежде всего США и Великобритании, по сути, вышли из-под контроля правительств», — отметил Марков.

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина Дональд Трамп не контролирует в полной мере спецслужбы США, «то же самое и в Великобритании».

По словам Маркова, в этих странах «очень сильные спецслужбы, но очень слабые правительства, которые заняты Брекзитом, дележкой власти и постоянно пребывают в кризисе».

В этих условиях спецслужбы США и Великобритании проводят свою собственную, непонятно на каких основаниях политику, добавил эксперт.