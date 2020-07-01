«Рост непрофессионализма элит и форма их кооптации находятся в кризисе. Одна из основных причин такой дезорганизации состоит в том, что спецслужбы, прежде всего США и Великобритании, по сути, вышли из-под контроля правительств», — отметил Марков.
Он обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп не контролирует в полной мере спецслужбы США, «то же самое и в Великобритании».
По словам Маркова, в этих странах «очень сильные спецслужбы, но очень слабые правительства, которые заняты Брекзитом, дележкой власти и постоянно пребывают в кризисе».
В этих условиях спецслужбы США и Великобритании проводят свою собственную, непонятно на каких основаниях политику, добавил эксперт.