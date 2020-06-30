Гроза в Луцке Волынской области Украины повалила 200-летнее дерево вблизи средневекового замка Любарта. Об этои 30 июня сообщает «Ракурс»

Дерево упало, по словам местных жителей, в 3:30 ночи. В это время на Замковой площади никого не было. «Дом Леси Украинки» в Киеве, в котором она никогда не жила. Фоторепортаж © Василий Стоякин

«Лесин ясень был самым старым деревом в Луцке, ему было более 200 лет. Он стоял на улице Кафедральной, перед главной башней Луцкого замка. Ясень рос возле дома, в котором жила писательница Леся Украинка», — говорится в сообщении.

Высота дерева составляла 25 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м — 140 см, обхват 4,92 м.

По легенде, под этим ясенем любила отдыхать Леся Украинка и даже писала под ним свои произведения. Это было в тот период, когда семья Косачей жила в Луцке в 1879-1882 годах, а также в октябре 1890 — январе 1891 года.