Экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина в откровенном купальнике объявила войну своему бывшему начальнику Владимиру Криклию и призвала всех желающих присоединиться к ней. Соответствующее видео 29 июня она обнародовала на своем YouTube-канале

Космическая должность. Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины получила новую работу © Facebook, Aleksandra Klitina

По ее словам, министр Криклий ее не только уволил, но и «облил грязью» так, чтобы она никогда не оправилась. Причиной стало то, что она якобы мешала начальству красть на «Укрзализныце».

Как отмечают украинские СМИ, во время обращения было видно, что Клитина с трудом сдерживает смех, так что обращение следует расценивать скорее как шутку и продолжение кампании Клитиной по борьбе с сексизмом.