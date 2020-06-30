«Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию «Украина против коррупции», чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами… Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас», — заявила Клитина.
По ее словам, министр Криклий ее не только уволил, но и «облил грязью» так, чтобы она никогда не оправилась. Причиной стало то, что она якобы мешала начальству красть на «Укрзализныце».
Как отмечают украинские СМИ, во время обращения было видно, что Клитина с трудом сдерживает смех, так что обращение следует расценивать скорее как шутку и продолжение кампании Клитиной по борьбе с сексизмом.