Новые публикации про якобы имевший место «сговор» РФ с талибами - это часть внутрипартийной борьбы в США, есть силы, не заинтересованные в уходе из Афганистана, и подобными фальшивками они пытаются оправдать собственный провал. Об этом спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сказал РИА Новости 29 июня

Трамп назвал фейком информацию о причастности России к атакам на американских военных в Афганистане © AP, Alex Brandon Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию.

«Мы уже комментировали ранее публикацию New York Times. Слишком большой ажиотаж создается вокруг откровенной фальшивки, которую даже Трамп и его администрация опровергли. Это продолжение внутрипартийной борьбы… Понятно, что есть в США силы, которые не хотят уходить из Афганистана, хотят оправдать собственный провал. Вот вокруг этого и крутится все», — заявил Кабулов.

Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это «очередной заказухой», а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома «о так называемых нападениях русских» на войска США в Афганистане.

«Талибан» также опроверг утверждения о том, что якобы получал средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане.

* Движение «Талибан» запрещено в РФ