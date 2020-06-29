Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц сообщила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию.
«Мы уже комментировали ранее публикацию New York Times. Слишком большой ажиотаж создается вокруг откровенной фальшивки, которую даже Трамп и его администрация опровергли. Это продолжение внутрипартийной борьбы… Понятно, что есть в США силы, которые не хотят уходить из Афганистана, хотят оправдать собственный провал. Вот вокруг этого и крутится все», — заявил Кабулов.
Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это «очередной заказухой», а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома «о так называемых нападениях русских» на войска США в Афганистане.
«Талибан» также опроверг утверждения о том, что якобы получал средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане.
* Движение «Талибан» запрещено в РФ