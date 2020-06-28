Решение Совбеза ООН вывело Минские соглашения в статус международно признанных документов. Но Киев обязан следовать этой резолюции ООН ровно в той же степени, в которой следуют все страны, входящие в объединение. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

«Требовать от Киева фактического выполнения Минских соглашений довольно трудно», — сетует Неменский.

По его словам, единственный документ, который действительно был подписан Киевом и имеет прямое отношение к «Минску», — подписанная в декабре прошло года «формула Штайнмайера», которая должна была помочь Киеву в реализации Минских соглашений без прямых переговоров с Донецком и Луганском до выборов.

Но эта формула и обязательства имеют какой-то смысл только в случае реализации Минских соглашений, а так как этот процесс не идет, то ставить вопрос о том, почему не реализовывается формула, довольно трудно, заключил собеседник издания.