Эксперт отметил, что никаких конкретных обязательств Киев по этой резолюции Киев на себя не брал, и хотя ее упоминание было включено в документ, принимаемый Верховной Радой, он носит только формальный характер.
«Требовать от Киева фактического выполнения Минских соглашений довольно трудно», — сетует Неменский.
По его словам, единственный документ, который действительно был подписан Киевом и имеет прямое отношение к «Минску», — подписанная в декабре прошло года «формула Штайнмайера», которая должна была помочь Киеву в реализации Минских соглашений без прямых переговоров с Донецком и Луганском до выборов.
Но эта формула и обязательства имеют какой-то смысл только в случае реализации Минских соглашений, а так как этот процесс не идет, то ставить вопрос о том, почему не реализовывается формула, довольно трудно, заключил собеседник издания.