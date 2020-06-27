«По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен (около $640 тысяч) бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получило лишь пять аппаратов. Кроме того, в ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость соответствующей продукции на 20% превысила рыночную», — говорится в материале.
По данным СБУ, во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.