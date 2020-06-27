Больница в Сумах недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотребления чиновников. Об этом 27 июня сообщила Служба безопасности Украины

Коронавирус сегодня: RT показала фильм о выживших после ИВЛ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По данным СБУ, во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.