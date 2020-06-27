Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»

Украина должна стать членом Евросоюза, и задача власти - приближать этот день. Об этом 27 июня сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook

Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС — Пристайко © Facebook, UkraineMFA

«Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины», — отметил Порошенко.

Он добавил, что украинцы движутся в сообщество свободных и процветающих народов, даже несмотря на «невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором».

Среди успехов последних шести лет политик назвал получение Украиной безвиза, создание зоны свободной торговли и углубление секторальной интеграции.

«Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — сравнил Порошенко возможные пути развития страны, подчеркнув, что нынешние власти «громко декларируют приверженность евроинтеграционному курсу» без реальных дел.

Курс Украины на вступление в Евросоюз закреплен в Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает евроатлантический путь развития Украины.