Единогласно решением правительства на него возложили исполнение обязанностей министра. Соответствующее представление зачитал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщают украинские СМИ, Шкарлет ранее баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. В его научных работах обнаружены большие объемы плагиата. Его обвиняют в коррупции.
Ранее парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Педагоги и ученые 18 июня вышли на протест возле Рады против назначения Шкарлета главой Минобразования, считая его недостаточно квалифицированным специалистом.