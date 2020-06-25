Правительство Украины назначило бывшего члена Партии регионов и ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, которому пророчили кресло главы министерства, замминистра образования и науки. Трансляция заседания Кабмина 25 июня велась в YouTube

Не поддержавшему кандидатуру Шкарлета украинскому депутату грозит отставка © Фото: Facebook Сергей Бабак Денис Шмыгаль.

Как сообщают украинские СМИ, Шкарлет ранее баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. В его научных работах обнаружены большие объемы плагиата. Его обвиняют в коррупции.

Ранее парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Педагоги и ученые 18 июня вышли на протест возле Рады против назначения Шкарлета главой Минобразования, считая его недостаточно квалифицированным специалистом.