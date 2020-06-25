«У моей сестрички Руси сегодня день рождения! Она удивительно добрый и отзывчивый человек с душой ребенка и очень трудной судьбой! Ируля, люблю тебя и скучаю!» — написала Королёва.
Как пишут СМИ, Ирина Осауленко (Порывай) родилась в 1968 году в Киеве. Первые концерты Ирины Порывай, которая выступала под псевдонимом Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года. Ирина замужем за продюсером Константином Осауленко. В браке экс-певица родила троих детей. Старший сын Ирины умер в возрасте 11 лет 21 год назад. Активную гастрольную деятельность завершила в конце 1990-х.
В настоящее время сестра Королевой живет в США.