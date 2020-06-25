В 1990-е годы старшая сестра Наташи Королёвой Ирина Порывай была популярной на Украине артисткой, выступая под псевдонимом Руся. Королёва на своей странице в Instagram на днях поделилась ее снимком

«Хрю-хрю большое»: Королева огорчила фанатов новой внешностью © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как пишут СМИ, Ирина Осауленко (Порывай) родилась в 1968 году в Киеве. Первые концерты Ирины Порывай, которая выступала под псевдонимом Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года. Ирина замужем за продюсером Константином Осауленко. В браке экс-певица родила троих детей. Старший сын Ирины умер в возрасте 11 лет 21 год назад. Активную гастрольную деятельность завершила в конце 1990-х.

В настоящее время сестра Королевой живет в США.