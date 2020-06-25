Россия никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в электоральный процесс в Белоруссии. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

Лукашенко хочет обсудить с Путиным вмешательство в белорусские выборы © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы республики со стороны РФ и Польши. Он отметил, что планирует обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.

«Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле не получали каких-либо аргументов, касающихся заявления Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года.