Кандидат в президенты США Джо Байден, попавший в коррупционный скандал из-за своей деятельности на Украине, может из-за этого проиграть предстоящие выборы, сказал политолог Алексей Якубин в интервью Украина.ру

По его словам, сейчас в США главенствует история с Black Lives Matter и коронакризисом, но все равно остается фактор коррупции Байдена на Украине.

«Получается, что американские топовые чиновники могли использовать свое нахождение во власти в своих личных интересах. Как минимум это можно называть конфликтом интересов Байдена, а как максимум — открытой коррупцией», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что это Трамп и его команда активно будет использовать против Байдена, что может стоить последнему нескольких процентов поддержки даже среди «демократического избирателя» в колеблющихся штатах, за которые идет ключевая борьба.

Якобин отметил, что даже несколько процентов изменения в колеблющихся штатах, учитывая американскую избирательную систему, может повлиять на исход выборов.