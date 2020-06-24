По его словам, сейчас в США главенствует история с Black Lives Matter и коронакризисом, но все равно остается фактор коррупции Байдена на Украине.
«Получается, что американские топовые чиновники могли использовать свое нахождение во власти в своих личных интересах. Как минимум это можно называть конфликтом интересов Байдена, а как максимум — открытой коррупцией», — подчеркнул эксперт.
Он считает, что это Трамп и его команда активно будет использовать против Байдена, что может стоить последнему нескольких процентов поддержки даже среди «демократического избирателя» в колеблющихся штатах, за которые идет ключевая борьба.
Якобин отметил, что даже несколько процентов изменения в колеблющихся штатах, учитывая американскую избирательную систему, может повлиять на исход выборов.