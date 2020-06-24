Реализацией природного газа в группе НАК «Нафтогаз» занимаются две компании: «Нафтогаз Трейдинг», которая работает на Украинской энергетической бирже, и «Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины"», которая работает по прямым договорам с потребителями.
Коммерческие предложения, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют о том, что 2 июня компания ГК «Нафтогаз Украины» предлагала купить у нее газ за 2406 гривен за тысячу кубометров, в то время как «Нафтогаз Трейдинг» продавал сырье на УЭБ по 2675 гривен. Цена коммерческого предложения оказалась на 10% меньше биржевой.
17 июня ГК «Нафтогаз Украины» предлагала контрагентам купить газ по 2760 грн за тысячу кубометров, тогда как «Нафтогаз Трейдинг» продавал его по 3202 грн — разница составила 14%.
19 июня «дисконт» вырос до 17%, а 22 июня снизился до 11%.
Таким образом, ряду компаний ГК «Нафтогаз» предлагает купить газ со скидкой, при этом в предложениях длительность контракта не указывается.
Примечательно, что значительная часть сырья, имеющаяся в распоряжении НАК «Нафтогаз», была закуплена в конце 2019 года, во время неопределенности относительно судьбы контракта с «Газпромом», по ценам значительно выше нынешних.