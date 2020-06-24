Одна из компаний НАК «Нафтогаз» начала предлагать газ определенным компаниям по цене на 10-17% ниже рыночных, зафиксированных на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Об этом в среду, 24 июня, сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на коммерческие предложения «Нафтогаза»

Реализацией природного газа в группе НАК «Нафтогаз» занимаются две компании: «Нафтогаз Трейдинг», которая работает на Украинской энергетической бирже, и «Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины"», которая работает по прямым договорам с потребителями.

Коммерческие предложения, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют о том, что 2 июня компания ГК «Нафтогаз Украины» предлагала купить у нее газ за 2406 гривен за тысячу кубометров, в то время как «Нафтогаз Трейдинг» продавал сырье на УЭБ по 2675 гривен. Цена коммерческого предложения оказалась на 10% меньше биржевой.

Крушение титанов. Дорогой газ и падение спроса добивают украинский химпром © РИА Новости, Виктор Чернов | Перейти в фотобанк

19 июня «дисконт» вырос до 17%, а 22 июня снизился до 11%.

Таким образом, ряду компаний ГК «Нафтогаз» предлагает купить газ со скидкой, при этом в предложениях длительность контракта не указывается.

Примечательно, что значительная часть сырья, имеющаяся в распоряжении НАК «Нафтогаз», была закуплена в конце 2019 года, во время неопределенности относительно судьбы контракта с «Газпромом», по ценам значительно выше нынешних.