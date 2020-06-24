«Джон Болтон — это подонок, который должен сидеть в тюрьме», — цитирует Трампа агентство "Интерфакс".
По мнению главы государства, деньги Болтона должны быть конфискованы за распространение ради получения прибыли совершенно секретной информации.
Ранее стало известно, что Болтон отдал в печать мемуары о своей работе в Белом доме, где представил Трампа в крайне невыгодном свете.
Власти США пытались запретить через суд продажу книги Болтона, утверждая, что он раскрыл в ней секретную информацию.
Судья отказался запрещать продажу мемуаров, однако согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и мог разгласить секретную информацию.
Согласно решению суда, Болтон получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, но если она там есть, он станет фигурантом уголовного преследования.