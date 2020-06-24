Экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона следует приговорить к тюремному заключению и конфискации имущества за разглашение секретной информации, заявил президент США Дональд Трамп

«Джон Болтон — это подонок, который должен сидеть в тюрьме», — цитирует Трампа агентство "Интерфакс".

По мнению главы государства, деньги Болтона должны быть конфискованы за распространение ради получения прибыли совершенно секретной информации.

Помпео назвал Болтона лживым предателем, злоупотребившим доверием американцев © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Власти США пытались запретить через суд продажу книги Болтона, утверждая, что он раскрыл в ней секретную информацию.

Судья отказался запрещать продажу мемуаров, однако согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и мог разгласить секретную информацию.

Согласно решению суда, Болтон получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, но если она там есть, он станет фигурантом уголовного преследования.