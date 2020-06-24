«Джон Болтон — это подонок, который должен сидеть в тюрьме», — цитирует Трампа агентство "Интерфакс".

По мнению главы государства, деньги Болтона должны быть конфискованы за распространение ради получения прибыли совершенно секретной информации.

Помпео назвал Болтона лживым предателем, злоупотребившим доверием американцев
Помпео назвал Болтона лживым предателем, злоупотребившим доверием американцев
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
Ранее стало известно, что Болтон отдал в печать мемуары о своей работе в Белом доме, где представил Трампа в крайне невыгодном свете.

Власти США пытались запретить через суд продажу книги Болтона, утверждая, что он раскрыл в ней секретную информацию.

Судья отказался запрещать продажу мемуаров, однако согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и мог разгласить секретную информацию.

Согласно решению суда, Болтон получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, но если она там есть, он станет фигурантом уголовного преследования.