«Это обстоятельство куда важнее внешней легитимности, с которой у белорусского президента тоже начинаются проблемы. Политика запугивания и репрессий больше не срабатывает», — утверждает эксперт.
Он напомнил, что вечером 18 июня, а затем и вечером 19 июня в центре Минска прошли массовые акции протеста: граждане выстраивались в очереди как будто для сдачи подписей за альтернативных кандидатов.
«Лишь у некоторых была замечена националистическая символика, что было весьма симптоматично», — сказал Самодуров.
Если вечером 18 июня акция охватила центр Минска, то пятничные «цепи протеста» растянулись во всех областных центрах Белоруссии и даже в райцентрах, добавил он.