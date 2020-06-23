Белорусское общество демонстрирует сильнейшую психологическую усталость от режима Лукашенко, который правит более четверти века и собирается править дальше, заявил политолог Вадим Самодуров в интервью Украина.ру

«Это обстоятельство куда важнее внешней легитимности, с которой у белорусского президента тоже начинаются проблемы. Политика запугивания и репрессий больше не срабатывает», — утверждает эксперт.

Вадим Самодуров: В Белоруссии всё идет к тому, что Россия снова может наступить на украинские грабли © из личного архива Вадима Самодурова

«Лишь у некоторых была замечена националистическая символика, что было весьма симптоматично», — сказал Самодуров.

Если вечером 18 июня акция охватила центр Минска, то пятничные «цепи протеста» растянулись во всех областных центрах Белоруссии и даже в райцентрах, добавил он.